Fietser zwaargewond bij aanrijding in De Baarsjes

Een fietser is vannacht zwaargewond geraakt nadat hij op de Jan van Galenstraat werd aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 1.00 uur ter hoogte van de John Franklinstraat. De fietser kwam, door nog onbekende oorzaak, op de rijbaan terecht en werd daar de auto geraakt.



In verband met het ongeval is onder meer een traumateam ingezet. De fietser is overgebracht naar een ziekenhuis. De weg is enige tijd afgezet geweest in verband met sporenonderzoek.