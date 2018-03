Sjaak B. aangehouden voor betrokkenheid moord Cor van Hout

De politie heeft vrijdag de Amsterdamse crimineel Sjaak B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Cor van Hout.

Het OM bevestigt de aanhouding, nadat De Telegraaf er vanochtend al over schreef. De aanhouding volgt op een verklaring van Astrid Holleeder, gisteren in de rechtbank. Ze vertelde tijdens een verhoor dat B. de motor heeft bestuurd die gebruikt werd bij de liquidatie van Van Hout, in 2003 in Amstelveen.

Astrid durfde de naam niet te noemen omdat deze man 'nog buiten loopt' Het risico zou extreem zijn. Maar na overleg met haar persoonsbeveiliger deze week durft ze het nu wel. Astrid: de motorrijder is Sjaak Burger. #Holleeder — Mark Schrader (@markschrader) March 16, 2018

In 2015 overleefde B. nog een aanslag op zijn leven. Hij werd in Panama City in zijn hoofd geschoten.

Sjaak B. aangehouden voor betrokkenheid moord op Cor van Hout in januari 2003 in Amstelveen. — OM Amsterdam (@OM_Amsterdam) March 17, 2018