VVD-icoon Frits Bolkestein haalt uit naar Amsterdamse lijsttrekker

De Amsterdamse VVD-lijsttrekker Eric van der Burg moet opstappen. Dat zegt zijn partijgenoot Frits Bolkestein.

Bolkestein is een van de bekendste veteranen van de partij. De geboren Amsterdammer was lang fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer. 'Nou kijk, de VVD Amsterdam is veel te links. Al jaren', zegt hij vandaag in de Volkskrant als een journalist vraagt op wie hij woensdag stemt.

'Die lijsttrekker, Van der Burg, heeft gezegd dat Amsterdam meer asielzoekers moet opnemen. Absurd! Ik vind dat-ie weg moet', zegt Bolkestein. Hij denkt dat de huidige wethouder en loco-burgemeester ook daadwerkelijk zal opstappen. 'Maar jammer genoeg pas na de verkiezingen.'

Mark Rutte

Bolkestein wijkt niet uit naar een andere partij. Zo zegt hij in hetzelfde interview dat Thierry Baudet (Forum voor Democratie) onzin verkoopt. De liberaal stemt daarom op een andere kandidaat van de VVD.

Van der Burg krijgt vandaag wel steun van Mark Rutte, die komt vanmiddag in De Pijp helpen met papier prikken,