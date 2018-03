Wethouder Vliegenthart (SP) mag wél met voorkeurstemmen de raad in

In tegenstelling tot veel partijgenoten, mag SP-wethouder Arjan Vliegenthart de gemeenteraad in als hij genoeg voorkeurstemmen haalt.

Dat schrijft de wethouder op zijn Linkedin-pagina. 'Deze week kreeg ik vijf mailtjes met dezelfde vraag: Ik wil graag op 21 maart op je stemmen, maar waarom sta je op plaats 39 van de SP-lijst? Wil je stoppen? Het antwoord is: Nee', schrijft hij.

Samen met lijsttrekker en collega-wethouder Laurens Ivens is hij opnieuw kandidaat-wethouder voor de komende periode. 'En dan nog iets', schrijft Vliegenthart. 'Mocht ik genoeg voorkeurstemmen krijgen voor een raadszetel, dan zal ik mijn steentje de komende jaren bijdragen. Als wethouder als we in het college komen of als raadslid als dat niet lukt.'

Leden bepalen

Dat laatste is opvallend, omdat bij de SP andere regels gelden over voorkeurstemmen dan bij andere partijen. De socialisten hechten veel waarde aan de volgorde op de lijst zoals hij is samengesteld door de eigen leden. Kandidaat-raadsleden ondertekenen vooraf ook een verklaring waarin zij - naast de afdrachtsregeling - onderschrijven dat de ledenvergadering van de afdeling het lidmaatschap van de gemeenteraad bepaalt.

In 2010 gaf bijvoorbeeld een met voorkeurstemmen gekozen kandidaat in Amstelveen om die reden haar zetel op. De SP in de Hof van Twente kondigde onlangs al aan dat kandidaten die met voorkeurstemmen gekozen worden 'in principe afstand doen van het recht op hun zetel'.