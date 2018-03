Lijsttrekkers boos op D66 om 'leugen' in Kieskompas

Vier lijsttrekkers hebben een brief gestuurd naar het bedrijf achter stemhulp Kieskompas. Ze maken bezwaar tegen een standpunt van D66 dat niet zou kloppen.

Een van de dertig stellingen van het Amsterdamse Kieskompas luidt: 'Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd in Amsterdam'. D66 geeft aan dat de partij het daarmee eens is. Maar de leiders van PvdA, GroenLinks, SP en VVD vinden dat een leugen.

'De positionering van D66 verwondert ons vooral omdat D66 in haar handelen in de gemeenteraad de afgelopen jaren het tegenovergestelde heeft laten zien. Net als in hun verkiezingsprogramma en in uitspraken gedaan in verkiezingsdebatten', schrijven de vier lijsttrekkers. Ze dragen zes voorbeelden aan waaruit dit zou blijken.

Aanpassen

'Op basis van deze informatie, vragen wij u om de positionering van D66 op dit punt aan te passen aan het reële standpunt van de partij', aldus de PvdA, GroenLinks, SP en VVD.

Andere partijen pakken D66 deze campagne ongekend hard aan. Coalitiepartners SP en VVD verwijten de sociaalliberalen dat zijn onbetrouwbaar zijn. Ze lijken niet happig om opnieuw een college te vormen met D66.