Van der Burg over snoeiharde kritiek Bolkestein: 'Vrienden zeggen je hoe ze over je denken'

VVD-lijsttrekker Eric van der Burg reageert laconiek op de forse kritiek van partijgenoot Frits Bolkestein. De veteraan vindt dat Van der Burg moet opstappen omdat hij 'te links' is.

'Ik vind oprecht dat Frits Bolkestein deze mening niet alleen kan hebben, maar het is ook zo: vrienden zeggen je hoe ze over je denken. Ook als je het niet met ze eens bent', reageert Van der Burg vanuit het glazen huis op het Marie Heinekenplein waar hij vandaag bivakkeert.

Maar of de twee ook echt vrienden zijn? 'Niet in de persoonlijke zin, maar we zijn politieke vrienden. Allebei lid van dezelfde club. De VVD, daar staan we voor', zegt Van der Burg. 'Ik ken zijn mening over mij. Die heeft hij ook wel eerder tegen mij gezegd. En dat is wat binnen de VVD juist ook moet kunnen. Dat ik het niet met hem eens ben. Dat kan natuurlijk ook.'

Wat linkser dan de rest

Volgens Bolkestein is Amsterdamse VVD 'veel te links'. Van der Burg kan dat wel verklaren. 'Amsterdam is een stad die net wat linkser is dan de rest van Nederland. Hier zie je dus ook dat VVD'ers het liberale element net wat meer naar voren brengen.' Dat zijn partij niet verliest in de laatste peiling, bewijst voor hem dat hij niet veel te vrezen heeft van nieuwkomer Forum voor Democratie.

Ook als de VVD verliest of niet in het college deelneemt, blijft Van der Burg gewoon leider. 'Dan heeft u in mij een zeer fanatiek raadslid, dat de komende jaren het nog mooier gaat maken in Amsterdam.'