Lodewijk Asscher: 'D66 maakt de stad duurder, drukker en viezer'

Een stem op D66 'is het stomste wat je kan doen'. Dat zegt landelijke PvdA-leider Lodewijk Asscher in Park Politiek.

Want volgens Asscher maakt D66 de stad 'duurder, drukker en viezer'. 'Ik zie dat zij de drukte eerst hebben ontkend, ik zie dat zij hebben bezuinigd op de mensen die de boel schoonmaken, dan ben je natuurlijk niet goed bij je hoofd.' Volgens Asscher heeft D66 de afgelopen vier jaar vooral 'een beetje House of Cards gespeeld' en weinig echt gedaan.

Asscher, ooit zelf lijsttrekker in Amsterdam, weet dat zijn partij opnieuw op verlies staat in de peilingen. En dat terwijl de partij tot acht jaar geleden steevast de grootste was. 'Dat is niet goed', concludeert Asscher. Toch heeft hij stiekem nog hoop voor zijn partij. 'Deze stad kan echt wel wat meer sociaaldemocratie gebruiken.'

'DENK is PVV-achtig'

In tegenstelling tot vier jaar geleden krijgt de PvdA nu ook concurrentie van DENK. Asscher ziet weinig mogelijkheden tot samenwerking met die partij. 'Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik weet niet precies hoe DENK zich hier in Amsterdam opstelt. Maar wat ik in Den Haag zie, zijn heel erg PVV-achtige taferelen. Dat ze eigenlijk mensen op hun achtergrond pakken. En dat soms op een heel gemene manier doen.'

Hij hoopt juist op een links college met GroenLinks en de SP. Dat noemt hij 'de nachtmerrie van Mark Rutte'. De premier noemde een linkse meerderheid in Amsterdam onlangs nog een risico. 'Ja Mark, dat is altijd zo geweest. Daarom is het zo'n mooie stad', aldus Asscher.