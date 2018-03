Linkse partijen in Den Haag willen aantal sociale huurwoningen op peil houden

GroenLinks, SP en PvdA in de Tweede Kamer willen dat er een verbod komt op het verder inkrimpen van de woningvoorraad sociale huur. Met een wet willen de drie linkse partijen dat steden als Amsterdam toegankelijk blijven voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag dienen de partijen een initiatiefwetsvoorstel in om woningcorporaties te dwingen om woningen met een huur van hoogstens 710 euro 'ten minste op peil te houden', zo schrijft de Volkskrant. Links vreest dat er zonder een wet als deze in de toekomst honderdduizenden huurwoningen verdwijnen. Gemeenten zouden volgens de partijen liever lucratievere, duurdere huisvesting kiezen.

De linkse partijen zien graag meer sociale huurwoningen terwijl partijen als D66, CDA en VVD liever meer woningen voor de middeninkomens willen. Ze leggen de prioriteit bij het bouwen van woningen boven de 710 euro. Die woningen worden door marktpartijen gebouwd en niet door corporaties.

Dit beleid gaat volgens de linkse partijen ten koste van de lagere inkomens. 'Als je de lokale programma's van de VVD, maar ook die van D66 bij elkaar optelt, zie je dat ze op grote schaal sociale woningbouw gaan afstoten', zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher tegen de krant. 'De rechtse partijen zetten groepen tegen elkaar op: alsof middengroepen er baat bij hebben dat sociale huurwoningen verdwijnen. Het huidige kabinetsbeleid leidt tot scenario's waarin er tussen de zestig- en driehonderdduizend sociale huurwoningen zullen verdwijnen. Dat is een onherstelbare verandering van Nederland. Het betekent dat je als onderwijzer of agent geen woning meer in je eigen stad kunt vinden.'

Voor de nieuwe wet zal de woningwet uit 2015 moeten worden gewijzigd. Die wet legt de verantwoordelijkheid voor het aantal sociale huurwoningen bij de gemeenten. De landelijke overheid gaat daar niet meer over. Dat wil Asscher nu weer veranderen. Volgens de PvdA-leider wordt het probleem van te weinig sociale huurwoningen vaak verschoven naar naburige gemeenten. Hij wil dat er een landelijke wet komt waarin staat dat als er één huurwoning verdwijnt door verkoop of sloop, er minstens één voor terugkomt.