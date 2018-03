Rutte niet eens met kritiek Bolkestein: 'Van der Burg is een echte liberaal'

Mark Rutte is het niet eens met de keiharde kritiek die VVD-icoon Frits Bolkestein heeft geuit op partijgenoot Eric van der Burg. Volgens Bolkestein zou Van der Burg op moeten stappen en dat de VVD in de stad veel te links is.

De politiek leider van de VVD staat nog steeds vierkant achter Van der Burg. 'Dat Van der Burg moet opstappen ben ik niet met hem eens. Hij doet het erg goed, al jaren. Het is een hele sterke wethouder en een hele goede lijsttrekker, een echte liberaal.'

Bolkestein in de Volkskrant: 'Die lijsttrekker, Van der Burg, heeft gezegd dat Amsterdam meer asielzoekers moet opnemen. Absurd! Ik vind dat-ie weg moet', zegt Bolkestein. Hij denkt dat de huidige wethouder en loco-burgemeester ook daadwerkelijk zal opstappen. 'Maar jammer genoeg pas na de verkiezingen.'

Rutte was verbaasd toen hij het artikel in de Volkskrant las. 'Ik las het en toen dacht ik: "Frits, je hebt ons groot gemaakt. Je hebt het recht om iedere dag een interview te geven, maar dit is gewoon echt niet waar." De VVD is een liberale centrum-rechtse partij. En daar ben ik heel trots op.'