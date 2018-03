Dichter F. Starik overleden

Dichter en schrijver F. Starik, echte naam Frank von der Möhlen, is vrijdag overleden aan een hartstilstand. Hij is 59 jaar geworden. Dit maakt zijn uitgever Nieuw Amsterdam bekend.

F. Starik schreef tien gedichtenbundels en trad vaak op op festivals als Lowlands en Oerol. In Amsterdam was hij ook wel bekend als 'uitvaartdichter'. Voor eenzaam gestorven mensen droeg hij bij de kist een speciaal geschreven gedicht voor bij begrafenissen. Hij was ook stadsdichter tussen 2010 en 2012.

In 2009 ontving de in Apeldoorn geboren dichter de Amsterdamprijs voor de Kunst en in 2012 kreeg hij van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan het stedelijk Ereteken van Verdienste. Na het overlijden van Van der Laan schreef Starik ook een gedicht dat werd gepubliceerd in Het Parool.

In 2015 bracht hij zijn laatste dichtbundel uit, STAAT. Op zondag 11 maart gaf hij zijn laatste optreden tijdens het internationale dichtersfestival StAnza in Schotland.