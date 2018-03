AT5's Spindoctors ontleden campagnefilmpjes: 'Dit zegt natuurlijk niks'

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart word je doodgegooid met posters, slogans, spotjes en leuzen van politieke partijen. In AT5’s Spindoctors halen Roelf Jan Duin en Erik van Bruggen al die campagne-uitingen door de mangel.

Dit keer werd onder meer de campagnevideo van de VVD onder de loep genomen. Erik van Bruggen kon de video wel waarderen. 'Ze hebben een aantal concrete punten. Meer woningen, minder troep op straat. Daarmee pakken ze hun eigen coalitiepartner even aan. Dit is al heel concreet vergeleken met de andere dingen die we hebben gezien.'

Ook de video van de SP komt aan bod. In die video is vooral Lilian Marijnissen aan het woord. 'Dat is riskant. Niet veel mensen kennen haar. Ze zit er net een paar maanden, terwijl de bekendheid van de twee SP-wethouders best groot is', zegt Roelf Jan Duin.

Over het filmpje van Denk is Van Bruggen duidelijk: 'Dit zegt natuurlijk niks. We zijn een sportieve club, vinden sport belangrijk. Maar wil Denk eigenlijk. Het is vooral heel erg op de vorm gericht.'