Fietser geschept door auto bij oprit A10

Vanavond rond 21.15 uur is er op de Haarlemmerweg een fietser geschept door een auto.

Het ongeluk gebeurde bij de toerit naar de A10. De fietser belandde hard op de voorruit van de auto, die aan diggelen ligt. Wonderbaarlijk genoeg kwam de fietser er nagenoeg zonder kleerscheuren vanaf.





De fietser is even in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.