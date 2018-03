Twee dagen in de rij voor deze Nike Air Max: 'Vind het echt heel spannend'

Het is bijna Air Max Day. En dat betekent dat er deze maand extra veel speciale sportschoenen te vinden zijn. De iconische Air Max viert 26 maart zijn 26e verjaardag. En mensen staan er nog steeds voor in de rij.

En daarvoor trotseren de sneakerliefhebbers de bittere kou aan de Vijzelstraat. 'Ja ik heb lang in de rij gestaan, ja. Twee dagen', zegt een van de Air Max-fans. 'Die schoenen zijn heel gelimiteerd en ik wilde ze graag hebben.'

'Het is de eerste keer dat ik echt zo in de rij ga staan. Dus ik vind het wel echt heel spannend.' Een ander had er ook een nachtje buiten voor over. 'Ik sta hier sinds 23.00 uur gisteravond. Het is superkoud, maar het is het helemaal waard hoor. Hij is echt heel mooi. Gelukkig mocht ik bij de twee eersten in de auto zitten, maar anders was het gewoon buiten op de stoep.'