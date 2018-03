Omstreden anti-racisme-demonstratie trekt door de stad

Een coalitie van allerlei linkse partijen en actiegroepen betoogt vanmiddag tegen Forum voor Democratie, de PVV en andere 'racistische partijen'. De afgelopen weken was er veel commotie rond deze demonstratie.

Het Comité 21 Maart, vernoemd naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, organiseert de betoging al sinds de jaren negentig. Maar toen de organisatie dit jaar het thema bekendmaakte, ontstond er commotie. 'Geen racisten in de raad', luidde de leus. De pijlen werden specifiek gericht op Forum voor Democratie en de PVV.

Dat onder andere de Amsterdamse afdelingen van de SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Bij1 en DENK specifiek demonstreerden tegen de verkiezingsdeelname van een enkele nieuwkomer, was volgens critici weinig democratisch. Ook kwam er kritiek op het feit dat ze dit samen wilden doen met extreemlinkse activisten van bijvoorbeeld de Anti-Facistische Aktie, de Internationale Socialisten en No Border Network.

Demonisering

Verschillende columnisten trokken fel van leer. De demonstratie zou demoniserend zijn en hier en daar werden verwijzingen gemaakt naar Pim Fortuyn. Die kritiek kwam in een stroomversnelling toen een flyerende kandidaat van Forum voor Democratie belaagd werd door een vermeende antifascist. In debatten en op sociale media vroegen Thierry Baudet en Annabel Nanninga de traditionele partijen om zich terug te trekken uit de demonstratie.

De Partij voor de Dieren ging als eerste overstag, omdat die wel wilde demonstreren tegen racisme, maar niet tegen een andere politieke partij. Ook de PvdA en SP begonnen te morren en wilden dat de leus veranderd werd. Toen de organisatie hem onder druk wijzigde in 'Geen racisme in de raden', trok de PvdA zich toch terug.

De SP volgde dezelfde nog (hoewel jongerenorganisatie Rood nog wel op de deelnemerslijst staat). GroenLinks besloot na lang wikken en wegen wel aanwezig te zijn op de demonstratie, maar het manifest niet te ondertekenen.

Solidair met Forum voor Democratie

Toch gaat er vanmiddag om één uur alsnog een bont gezelschap de straat op. Zo doen DENK en Bij1 gewoon mee. De partij van Sylvana Simons heeft ook geen goed woord over voor de afhakers die 'zich solidair verklaren met Forum voor Democratie'.

Gaandeweg werd de demonstratie an sich een verkiezingsthema. Hoewel de betoging gericht is tégen Forum voor Democratie, lijkt het effect eerder averechts. De partij is gedurende de weken van ophef in ieder geval gegroeid in de peilingen. De partij staat inmiddels op vier virtuele zetels.