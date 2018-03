Ondanks kou zo'n drieduizend pelgrims bij Stille Omgang

Ondanks de kou hebben vannacht zo'n drieduizend mensen hebben meegelopen met de Stille Omgang. De pelgrims liepen biddend door de straten om het Mirakel van Amsterdam te herdenken.

Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan voorgaande jaren. Volgens de organisatie komt dat mede doordat een deel van de pelgrims de tocht al voor de officiële start om 22.00 uur had afgelegd, meldt de NOS. Die zijn niet meegeteld. Vorig jaar liepen er zo'n vijfduizend pelgrims mee.

Het mirakel waarop de tocht is geïnspireerd gebeurde volgens de overlevering op 15 maart 1345. Een stervende man braakte toen een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Die werd in het haardvuur gegooid, maar bleef vreemd genoeg ongeschonden. Nadat de hostie vervolgens tot drie keer toe op onverklaarbare wijze was teruggekeerd naar hetzelfde huis, oordeelde de kerk dat sprake moest zijn van een wonder.