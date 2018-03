Concert met 333 musici in aanloop naar Happy Bachdag in NedPho-Koepel

Woensdag is het 333 jaar geleden dat componist Johann Sebastian Bach werd geboren. In aanloop naar 'Happy Bachdag', dat op zijn verjaardag wordt gevierd, voeren 333 musici vanmiddag een concert op in de NedPho-Koepel, de thuisbasis van het Nederlands Philharmonisch Orkest, in Oost.

De 333 musici voeren samen met het Nederlands Kamerorkest Brandenburgs Concert nr. 3 van Bach op, onder leiding van violist Saskia Viersen, altviolist Laura van der Stoep en klavecinist David Jansen. Tijdens het concert wordt een videoclip opgenomen die tijdens Happy Bachdag bij bierbrouwerij Oedipus zal worden vertoond.

Bach333, zoals het project heet, is geïnspireerd op de video's van Rockin' 1000, waarin 1000 muzikanten samen David Bowie’s Rebel Rebel of Foo Fighters’ Learn to Fly spelen.

Happy Bachdag is een initiatief van het klassieke muziekplatform 24classics en vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats op de geboortedag van Bach. Tijdens deze dag zijn er in heel Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht concerten met muziek van Bach.