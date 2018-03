Meerderheid Kieskompas-bezoekers voor voorrang van A'dammers op woningmarkt

Een meerderheid van de bijna 14.000 mensen die de afgelopen weken het Amsterdamse Kieskompas invulden, vinden dat Amsterdammers voorrang moeten krijgen op de woningmarkt.

Voorrang voor Amsterdammers

Op de overspannen woningmarkt hebben starters grote moeite om een huis in de stad te vinden. Ruim de helft (58%) van de Kieskompas-bezoekers vindt dat Amsterdammers daarom voorrang moeten krijgen. Iets wat onder meer de SP en 50PLUS in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat de problemen op de woningmarkt groot zijn, maar hoe zij verschillen van mening over hoe die moeten worden opgelost. Zo ziet D66 niets in de voorrangsplannen van de SP, de partij is tegen het uitsluiten van mensen van buiten.

Meer sociale huurwoningen

De komende jaren bouwt de gemeente flink bij. Dit wordt gedaan via het 40 - 40- 20-principe: 40 procent sociale huur, 40 procent voor de middeninkomens en 20 procent vrije sector. Tweederde van de Kieskompas-bezoekers is het erover eens dat er extra sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Linkse partijen in Den Haag willen het aantal sociale huurwoningen op peil houden. Vrijwel alle partijen zijn het hierover eens, maar onder meer VVD, SGP en Forum voor Democratie zien daar niets in.

Niet ten koste van groen

Maar waar al die woningen moeten komen blijkt een uitdaging. De minister riep bestuurders onlangs op om in het groen te gaan bouwen. Hoewel de woningnood hoog is, vindt bijna driekwart (71%) van de Kieskompas-bezoekers dat er bij nieuwbouwprojecten geen groen mag verdwijnen. Hierover zijn de meeste partijen het eens. Alleen onder meer SP en Forum voor Democratie zien geen problemen als groen zou verdwijnen.

Afschaffen erfpacht

In totaal staan zo'n 130.000 koopwoningen op erfpachtgrond. Voor huiseigenaren is de huur van de gemeentegrond een doorn in het oog. Sinds afgelopen jaar hebben zij de mogelijkheid om de erfpacht voor eeuwig af te kopen. Desondanks vindt ruim de helft (57%) van de Kieskompas-bezoekers dat erfpacht moet worden afgeschaft, ook als de gemeente hierdoor inkomsten misloopt. Partijen zijn op dit standpunt verdeeld. Zo zijn onder meer PvdA, SP, GroenLinks, Denk en BIJ1 hierop tegen.

