Jesse Klaver: 'Iemand uit de biblebelt moet hier ook een woning kunnen vinden'

Hoewel GroenLinks volgens de laatste peilingen aan kop gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, denkt landelijk partijleider Jesse Klaver dat het nog geen gelopen race is. 'We zijn er nog lang niet. Tegen alle campaigners wil ik zeggen; probeer zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Het gaat er echt om spannen.'

Uit de laatste peilingen van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) blijkt dat GroenLinks op negen zetels en D66 op acht zetels staat. 'Het geeft ons heel veel vertrouwen dat we in deze peiling D66 voorbij zijn. Voor het eerst dat GroenLinks op die manier de grootste is in Amsterdam.'

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink besloot vorige week om DENK uit te sluiten bij een eventuele coalitievorming vanwege uitlatingen van DENK-voorman Kuzu. Klaver staat achter dat besluit. 'Ik snap zeker zijn motivatie, waarbij hij zegt dat als je als Denk zo omgaat met onze parlementariërs, onze collega's, dan wordt samenwerken heel lastig.' Volgens DENK is het een verkiezingsstunt.

'Geen voorrang voor Amsterdammers'

De meerderheid van de bezoekers die het Kieskompas invulden vinden dat Amsterdammers voorrang moeten krijgen op de woningmarkt. Klaver vindt dat een slecht idee.

'Als je zegt dat Amsterdam van Amsterdammers moet zijn en je bedoelt te zeggen niet van Chinese of Russische investeerders, dan ben ik het er mee eens. Maar ik geloof niet dat Amsterdammers die hier geboren zijn voorrang moeten krijgen. Iemand uit de biblebelt die hier de vrijheid opzoekt, moet ook een woning kunnen vinden.'

GroenLinks houdt vanavond een meetup in De Melkweg. 'Precies een jaar geleden vierden we daar een historische uitslag voor GroenLinks. We gaan daar het laatste zetje geven voor het slotoffensief om hier in Amsterdam de grootste te worden.'