Gemoederen lopen hoog op tussen Nanninga en Moorman in kroegdebat

Een verhit debat tussen PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman en Annabel Nanninga, de lijsttrekker van Forum voor Democratie, vond zaterdagavond zijn climax. Op Twitter was eerder een discussie ontstaan tussen de twee, die ze besloten live uit te vechten in eetcafé de De Grote Pan in de Dapperbuurt. De gemoederen liepen hoog op.

Het begon allemaal met een interview met Moorman in Het Parool vorige week. Ze zei tegen de krant dat ze, toen ze tien jaar geleden net in de Dapperbuurt woonde, weleens een junk uit haar portiek moest wegjagen. Nu niet meer en ze denkt de reden te weten: 'Mijn buurt is het bewijs dat erfpacht werkt', zei ze.

'Vrouw tegen vrouw'

Nanninga, zelf tegen erfpacht, reageerde daar op Twitter hard op. 'Kennelijk begrijpt de PvdA niets van erfpacht en niets van sociale omstandigheden', schreef ze. Daar liet Moorman het niet bij: ze nodigde Nanninga uit voor een debat.

Ha @ANanninga, blijkbaar maak je je nogal druk over mijn visie op de #dapperbuurt en #amsterdam. Zullen we gewoon debat voeren ipv modder gooien en persoonlijke aanvallen op twitter? Dit weekend op leuke locatie in onze buurt? Het dapperdebat! Vrouw tegen vrouw. Durf je het aan? — Marjolein Moorman (@MarjoleinMoor) March 14, 2018

En dus stonden de politica's gisterenavond tegenover elkaar in eetcafé De Grote Pan. En de gemoederen liepen daar hoog op. Moorman verweet Nanninga bijvoorbeeld dat FvD geen realistische plannen heeft. 'Jullie willen minder subsidie en minder geld voor de overheid, maar tegelijkertijd willen jullie meer geld voor handhaving. Dat kost geld, Annabel!'

'Zo heet je toch gewoon?'

Nanninga reageerde duidelijk geïrriteerd: 'Waarom noem je mij de hele tijd bij mijn voornaam? Heb je dat geleerd van een consultant ofzo?', waarom Moorman zei: 'Zo heet je toch gewoon?'

Na afloop van het debat waren Nanninga en Moorman in ieder geval duidelijk. Moorman zei dat de PvdA nooit met FvD zal samenwerken. 'De FvD heeft uitlatingen gedaan die echt niet door de beugel kunnen, het is een constante flirt met xenofobie en racisme.' Nanninga wilde een samenwerking niet uitsluiten. 'Zullen we het eerst even aan de kiezer overlaten?'