Ajax loopt met gemak weg van Sparta: 2-5

Even leek Ajax opnieuw een moeilijke wedstrijd te spelen op de 118e verjaardag van de club. Maar in de tweede helft kon Ajax de wedstrijd naar zich toetrekken: het werd 2-5.

Ajax begon sterk in de openingsfase, maar Sparta antwoordde met gevaarlijke momenten in de counter. Na een half uur speeltijd op Het Kasteel kwam de openingstreffer van de thuisclub, dankzij een kopbal van Kramer. Maar Ajax werd wakker.

Dat begon met een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Waar een spits van zijn allure de laatste wedstrijden opvallend veel kansen miste, schoot hij twee minuten na het doelpunt van Sparta de gelijkmaker binnen. Een glansrol was daarbij ook weggelegd voor Neres, die een knappe assist maakte.

Sterke tweede helft

Met een gelijke stand gingen de ploegen de kleedkamers in. Maar in de tweede helft schoot Ajax uit de startblokken op het Rotterdamse kunstgras. Lasse Schöne brengt zijn club 53ste op voorsprong vanuit een vrije trap. Een paar minuten later is het Kluivert die de 3-1 binnen tikte. Dan een briljante actie van Ziyech, die ook in het doel van Sparta eindigde. Zo kon Ajax in dertien minuten drie doelpunten aan het scorebord toevoegen.

Nadat de 19-jarige Matthijs de Ligt vorige week zijn debuut maakte als aanvoerder, mocht hij deze wedstrijd opnieuw die rol op zich nemen. Enige consternatie ontstond toen Veltman in de 70ste minuut werd ingebracht. De Ligt vroeg zijn ploeggenoot wie nu de aanvoerdersband moest dragen. Die eer bleef bij De Ligt.

Op twitter klinkt opnieuw hoon vanwege het wisselbeleid dat Ten Hag voert. Behalve Veltman brengt hij De Jong in, terwijl bij een 1-4 voorsprong ook jongere spelers minuten gegund zou kunnen worden.

Niemand laten debuteren terwijl je op een 1-4 voorsprong staat. Misschien zijn wij als Ajax-fans te kritisch, maar ik begrijp er helemaal niks van. Wanneer moeten die jongens dan minuten gaan maken? #spaaja — Martijn Hilhorst (@MartijnHilhorst) March 18, 2018

In de laatste minuut van de wedstrijd heeft Sparta nog laten zien dat het ook raad weet met vrije trappen. Ryan Sanusi schiet in dd 92ste minuut van ver de bal binnen. Zo eindigt de wedstrijd tegen de nummer zestien van de Eredivisie in 2-5.