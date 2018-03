Vijf mensen aangehouden tijdens omstreden anti-racismemars

Tijdens de antiracismemars van zondagmiddag zijn vijf mensen aangehouden. Eén van hen is aangehouden voor mishandeling, twee anderen probeerden die aanhouding te verhinderen, en weer twee anderen verstoorden de openbare orde.

Ze zitten alle vijf nog vast, zegt de politie tegen AT5. Of de vijf aangehouden betogers meeliepen in de anti-racismemars of juist bij de tegendemonstraten hoorden, is niet duidelijk.

Er liepen vanmiddag zo'n duizend demonstranten mee in de mars vanaf de Dam naar het Museumplein. Onder het motto 'geen racisme in de raden' richtten de demonstranten zich op de gemeenteraadsverkiezingen van aankomende woensdag en wilden ze signaal afgeven tegen Forum voor Democratie en de PVV.

Daardoor ontstond veel commotie over de mars. Andere partijen hadden bij nader inzien moeite met een demonstratie tegen andere (aspirant-)politici. PvdD, PvdA en de SP wilden niet meedoen. Als het aan hen lag moest de anti-racismecoalitie Comité 21 Maart de leus van de demonstratie veranderen, maar die leus bleef nagenoeg hetzelfde.

Verwarmde rondvaartboot

Het Comité wijzigde de leus van 'geen racisten in de raad' naar 'geen racisme in de raden'. Dat was niet genoeg voor de partijen. FvD besloot vanmiddag op een ludieke manier te reageren op de mars. Partijleider Thierry Baudet stapte samen met zijn partijgenoten Theo Hiddema en Annabel Nanninga op een verwarmde rondvaartboot om vanaf de kant naar actievoerders te zwaaien.