Toenie La Glow (8 jaar) rapt voor 20 duizend volgers de sterren van de hemel

Twee jaar geleden ontdekte de toen 6-jarige Jeanell haar talent voor rappen. Inmiddels staat de kleine rapkoningin beter bekend als Toenie La Glow en heeft ze meer dan twintigduizend fans op haar Instagramaccount, @toeniielaglow.

Toenie heeft veel naar Nederlandse hiphop geluisterd, vooral Ronnie Flex en Sevn zijn voorbeelden. Op haar kamertje heeft ze zo veel geoefend, dat ze - zeker voor haar leeftijd - al behoorlijk goed kan freestylen.

Nog geen optredens

'Ik kijk elke dag naar mijn volgers', zegt Toenie. De reacties onder haar Instagramaccount beheert Toenie's moeder, omdat die niet altijd leuk zijn. 'In het begin was dat wel moeilijk, omdat ze toch over je kind praten. Ik ben daar superbeschermend over', zegt Gabrijëlla, Toenie's moeder. 'Maar ja, je kunt niet van de hele wereld verwachten dat ze het leuk vinden'.

Het grote publiek moet nog wel wachten om met haar kennis te maken, want optredens zijn voorlopig nog niet aan de orde. Daarvoor vindt haar moeder Toenie nog te jong.