Waldy Hoort Stemmen in Geuzenveld: 'Fijn dat DENK zegt wat ik wil zeggen'

Geuzenveld was vorig jaar toneel van het succesverhaal van DENK. Bij de Tweede Kamerverkiezingen scoorde de nieuwkomer ongekend hoog. Maar liefst 35 procent van de stemmen in de buurt ging naar de nieuwe partij.

Waar al die stemmen vandaan kwamen, was niet moeilijk te achterhalen. De PvdA, die normaal in buurten als Geuzenveld op een stabiele achterban kon rekenen, kwam ditmaal van een koude kermis thuis. De sociaaldemocraten haalden maar 6 procent van de stemmen. Dat was ooit 25 procent.

Ook de 27-jarige rij-instructrice Hanane Zaki weet al zeker dat ze dit jaar op DENK gaat stemmen, terwijl ze vorig jaar op de PvdA stemde. 'Ik heb het verkiezingsprogramma van DENK gelezen en ik ben het op veel punten met ze eens', zegt ze. Zaki denkt dat deze partij het best weet wat de mensen uit de buurt meemaken. Ook in de buurt hoort ze veel positieve geluiden over de nieuwe partij.

'DENK is heel laagdrempelig en weet wat wij als "allochtonen" meemaken. De meeste mensen hier zijn van allochtone afkomst, dus ik hoop dat de partij iets voor ons kan betekenen.'

'DENK verbindt'

Hoewel DENK juist veel kritiek over zich heen krijgt omdat de partij zich zo richt op allochtone Nederlanders, vindt Zaki dat juist geen probleem. 'Ik denk dat DENK ons probeert te verbinden, niet uit elkaar te drijven. Ik voel me door de partij vertegenwoordigd. Het is fijn dat daar iemand in het gemeentehuis staat die zegt wat ik zelf ook zou willen zeggen.'