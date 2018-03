Brandweer redt vogel uit oude kerkklok: 'Hopelijk kan hij nog op tijd naar z'n slaapplek'

De brandweer is zondagavond in actie gekomen omdat een vogel zich in een benarde positie had gemanoeuvreerd aan de Veeteeltstraat in Betondorp. De kauw zat vast in een oude kerktoren van een monumentaal pand. Gelukkig schoot een buurtbewoonster te hulp.

De buurtbewoonster zag eerder vandaag dat de zwarte vogel vastzat in een net. 'Het is zo'n net dat stadsduiven tegen moet houden, maar er komen wel eens vogels in vast te zitten', zei ze. 'Die sterven dan, dat is heel zielig. Dus nu wilde ik iets doen.'

Zelf klimmen

Eerst overwoog ze om zelf aan te bellen en naar boven te klimmen. 'Ik dacht, dan duw ik met een lange stok dat net opzij en kan die vogel wegvliegen.' Van dat idee kwam de omwonende terug, uiteindelijk werd de dierenambulance ingeschakeld 'want het was wel erg hoog'. Maar ook medewerkers van de dierenambulance konden niet bovenin de toren komen, dus moest de brandweer uitrukken voor het verstokte dier.

De brandweerlieden lukte het wel om de kauw te bevrijden, die gezond weg kon vliegen. 'Hopelijk kan hij nog op tijd naar z'n slaapplek', zei de buurtbewoonster.