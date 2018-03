Stemmen tellen: 'krankzinnige klus' maar in Amsterdam relatief goed betaald

In Amsterdam krijgen stembureauleden relatief veel betaald. Wie woensdag een stembureau onder zijn of haar hoede heeft, krijgt daar een vergoeding van 250 euro voor. Andere steden betalen vaak een stuk minder. Stemmentellers krijgen 50 euro vergoeding.

De Telegraaf schrijft dat stembureauleden in Boxtel, Groningen, Weert en Nijkerk bijvoorbeeld 150 euro krijgen. In Utrecht krijgen ze 180 euro en in Zaanstad 232 euro, maar Amsterdam betaalt nog eens 20 euro meer. Voor die vergoeding moeten stembureauleden al om 7 uur 's ochtends aanwezig zijn en kunnen ze waarschijnlijk pas tegen 12 uur 's avonds weer naar huis.

De tellers, die pas beginnen als de stembussen om half 9 zijn gesloten, krijgen een stuk slechter betaald. Zij krijgen een vergoeding van 50 euro voor een avond werken. Vorige maand bleek dat er zich veel te weinig stemmentellers hadden aangemeld en dat de gemeente uitzendkrachten moest inhuren om de stemmen te tellen.

Het tekort aan stemmentellers keert ieder jaar weer terug, zei Rob Kalse, hoofd verkiezingen van de gemeente eerder tegen Het Parool. 'Het is een krankzinnige klus. Eigenlijk is het niet meer van deze tijd, maar de regering blijft volharden in de papiertjes en rode potloden.'