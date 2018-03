Twee mannen overvallen audicien op Osdorpplein

Twee mannen hebben vanochtend een winkel voor gehoortoestellen op het Osdorpplein overvallen. Het duo bedreigde een medewerker.

De overval gebeurde rond 08.00 uur. De politie is op zoek naar twee mannen met helmen op. Ze zijn in het zwart gekleed.

Of er buit is gemaakt en of de daders met een wapen dreigden kan de politie niet zeggen. De verdachten zijn na de overval gevlucht.