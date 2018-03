Gemeente let extra op materiaal dat kiezer in stembureau kan beïnvloeden

Ook dit jaar kan er in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen gestemd worden in een moskee in Noord en een hele reeks kerken. Wel wordt er woensdag extra gelet op materiaal dat de kiezer kan beïnvloeden.

Dit jaar is expliciet in de instructie voor de stembureauvoorzitters opgenomen om erop te letten dat de stembureaus neutraal zijn, meldt De Telegraaf. Vorig jaar greep de gemeente in bij een stembureau in een moskee in Oost waar Turkse vlaggen en posters aan de muur hingen.

De gemeente laat weten dat stemlocaties worden gekozen op basis van toegankelijkheid en topografie. Zo moeten ze op loopafstand zijn.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar een stuk ingewikkelder dan voorgaande edities. Vooral het feit dat er drie keer gestemd zal moeten worden, en dat je voor de stadsdeelcommissie alleen in je eigen buurt je stem kan uitbrengen, zal het er allemaal niet gemakkelijker op maken.

