Eigenaar HaCarmel: 'Goed dat er zo accuraat wordt opgetreden'

Daniël Baron, de eigenaar van het Israëlische restaurant HaCarmel, is blij dat de politie zijn zaak goed in de gaten houdt. Vanochtend werd een man opgepakt die voor de deur van zijn zaak aan de Amstelveenseweg stond te schreeuwen.

De man stond volgens Baron met een flesje te jongleren, dat hij daarna in de kliko voor zijn zaak gooide. 'Er wordt gekeken wat er in die prullenbak zit. Als daar een flesje Spa-water inzit, dan is het goed dat er zo accuraat wordt opgetreden en dat er camera's zijn om dit in de gaten te houden.'

Vernielingen

Volgens Baron maakte de man een verwarde indruk. Een deel van de Amstelveenseweg werd vanochtend afgezet voor onderzoek. Het is de vierde keer dat het restaurant doelwit is. Begin december sloeg een Syrische vluchteling met een Palestijnse vlag de ruiten in. Begin deze maand werd er een stoeptegel tegen de ruit gegooid. In januari werden de ruiten besmeurd.

Baron: 'Je wordt hier wel moedeloos van. Op een gegeven moment is de lol er wel van af. Ik vind het goed dat het zo wordt opgepakt, maar zo wil ik niet iedere dag in het nieuws.' Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besloot begin deze maand om extra camerabewaking bij de zaak te plaatsen.