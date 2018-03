Verbazing en hoon over FvD-plan om 'verkiezingswaarnemers' in te zetten

Forum voor Democratie krijgt veel kritiek op het plan om leden van de partij als 'verkiezingswaarnemer' te laten optreden. 'Stemmingmakerij' vinden andere politici.

FvD publiceerde zondag op Youtube een video waarin de partij stelde dat er 'geen enkele garantie' bestaat dat stemmen tellen eerlijk gebeurt, en heeft daarom de leden ingeschakeld om bij ieder partijbureau als 'verkiezingswaarnemer' een oogje in het zeil te houden.

Er is alle aanleiding om het tellen van de stemmen bij te wonen. Zie o.a. dit onderzoek van @RTLnieuws van vorige week over de onveilige software die bij het tellen van de stemmen gebuikt wordt: https://t.co/I1ssyfcoiW #elkestemtelt #FVD https://t.co/GUnCWrfCEK — FVDamsterdam (@FVDamsterdam) March 19, 2018

'Echt fout', stelt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. 'Stemmentellers zijn de onzichtbare helden van de verkiezingsdag en die moet je belonen met vertrouwen. Zij verdienen het niet om met wantrouwen te worden besmeurd doordat FvD partijgenoten oproept hen lastig te vallen bij hun werk'.

Voormalig wethouder Lodewijk Asscher twittert dat Baudet 'willens en wetens twijfel over de democratische verkiezingen in Nederland'. GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink 'kan zich niet aan de indruk onttrekken' dat dit een 'publicitaire actie' is.

Poetin-apologeet Baudet zaait willens en wetens twijfel over democratische verkiezingen in Nederland. https://t.co/FAeoQSL5y9 — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) March 19, 2018

Verzonnen term

Hoewel de term 'verkiezingswaarnemer' niet in de Kieswet voorkomt, maakt gemeentelijk programmadirecteur Verkiezingen Rob Kalse zich geen zorgen over een extra controle door leden van een politieke partij.

FvD lijkt voornemens om bij elk stembureau een waarnemer neer te zetten. Via een tool op de website kan per stembureau aangegeven worden of die wordt bemand, FvD-leden kunnen zich alleen opgeven voor een nog onbemande locatie.

'Het zijn open tellingen, dus iedereen mag vanaf een uur of negen komen kijken. Zolang ze de boel niet verstoren', aldus Kalse. 'Het is aan het hoofd van het stembureau om de orde te bewaren'.

Tijdens het Oekraïne-referendum waren ook al enkele zelfverklaarde verkiezingswaarnemers actief. 'Ook daarbij waren geen incidenten', vertelt Kalse. Voor aanstaande woensdag maakt hij zich geen enkele zorgen: 'we hebben niets te verbergen'.