Amsterdamse verdachte dodelijke schietpartij opgepakt op Frans vliegveld

Een 20-jarige Amsterdammer is in Parijs aangehouden omdat hij vorig jaar betrokken zou zijn bij een dodelijke schietpartij in Limburg. De man werd al langere tijd gezocht door de recherche.

Hij werd op de Franse luchthaven Orly aangehouden toen hij aankwam vanuit Frans Guyana. Omdat hij internationaal gesignaleerd stond, liep hij bij de paspoortcontrole tegen de lamp.

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Blerick was de Amsterdammer al langer in beeld. Op 1 november vorig jaar werd de 22-jarige Ömer Köksal in het Limburgse stadje op klaarlichte dag doodgeschoten. Eerder werd al een man in Rotterdam opgepakt.