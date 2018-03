Jonge politici (8) stellen doelen: 'Zetels Tweede Kamer zijn lekker zacht'

Zo vlak voor de verkiezingen is er in Noord een gloednieuwe partij in de maak. Drie meisjes van acht jaar oud willen de Partij voor de Kinderen oprichten (PVK). Ze hebben direct al contact op het hoogste niveau; deze week plofte er een persoonlijke brief op de mat van minister-president Mark Rutte.

Anna, Emmylou en Veerle van de PVK stonden raar te kijken toen de brief binnenkwam. Anna dacht dat de post voor haar vader was, die veel brieven krijgt. 'Toen draaide ik hem om en stond mijn naam erop en het logo van de premier.'

De partij heeft een opmerkelijk inhoudelijk programma, gezien de leeftijd van de oprichters. Ze zijn namelijk fel tegen kinderarbeid en willen die misstanden aanpakken.

Zachte pluche

De premier is onder de indruk, blijkt uit de brief. 'Het is dat ik al lid ben van een andere partij, anders had ik mij zeker aangemeld', schrijft Mark Rutte in de brief. 'Ik ben ook onder de indruk van de wijze waarop jullie de financiering hebben rondgekregen.' In de partijkas van de PVK, waarop kinderen in nood zijn getekend, zitten al tientallen euro's.

De meisjes zien zichzelf al helemaal in de Tweede Kamer zitten met hun partij. Maar waarom? 'Omdat de zetels zo lekker zacht zijn', zegt Anna lachend. Na advies van een partijlid verandert ze haar antwoord. 'Dan kan ik meebeslissen met wat er gebeurt.'