Live vanaf 19.00 uur: het AT5-slotdebat over identiteit, expats en toeristen

Over twee dagen mag er dan eindelijk gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vanavond gaan de lijsttrekkers nog één keer met elkaar in debat voor de camera's van AT5.

Van 19.00 uur tot 20.00 uur kruisen zij de degens in club Air aan het Rembrandtplein. De uitzending is live te volgen op tv en via de at5.nl/live. Ook op Facebook is er een stream van het debat te zien.

De opzet is simpel. Het debat bestaat uit twaalf partijen en twee thema's, die iedere Amsterdammer bekend in de oren klinken.

Identiteit

Deze verkiezingen kenmerken zich door de opkomst van partijen als DENK, Bij1 en FvD. Hoe is het met de representatie van de verschillende groepen in de stad? Hoe bestrijden we discriminatie? Of is er juist teveel nadruk op identiteit? En wat is eigenlijk onze Amsterdamse identiteit?

Daarom bediscussiëren Bij1, CDA, DENK, 50Plus en ChristenUnie elkaar op het thema identiteit tijdens deze eerste ronde.

Van wie is de stad?

De gortdroge woningmarkt is het tweede twistpunt van de avond. De ruimte in Amsterdam is schaars, voor wie is er nog plek in de stad? Voor wie moeten we bouwen? Hoe gaan we om met de almaar toenemende stroom van expats en toeristen? Kortom, hoe verdelen we de schaarse ruimte?

D66, GroenLinks, SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD twisten over de vraag: van wie is de stad?