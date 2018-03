Zwaargewonde bejaarde ligt week na onbekend incident West nog in ziekenhuis

De 70-jarige vrouw die zwaargewond raakte bij een incident in West, ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie probeert te achterhalen wat haar is overkomen en zoekt naar getuigen.

De vrouw liet op zaterdagavond 10 maart haar hondje uit in de buurt van de Admiraal Helfrichstraat. Rond 22.15 uur werd zij ter hoogte van de gemeentewerf bewusteloos aangetroffen.

Veel onduidelijkheid

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de zaak, wel hebben omstanders inmiddels verteld dat er een taxi naast de vrouw stond rond het moment dat ze bewusteloos raakte. De politie komt graag in contact met de bestuurder van de taxi.

Lees ook: Politie zoekt getuigen van incident met 70-jarige vrouw in West

Ook wil de politie graag spreken met de bestuurder van een lichtgrijze bestelbus die langsreed, terwijl de vrouw op de grond lag. Wie meer weet over het incident of over de getuigen, kan contact opnemen met 0900-8844.