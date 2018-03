Rechtszaak over fiets vol badeenden in centrum: 'Het is een kunstobject, geen reclame'

Al bijna een jaar heeft ondernemer Bruno Jonker ruzie met de gemeente over zijn kleurrijke fiets. Hij heeft er tientallen badeenden aan vastgemaakt, waardoor de fiets volgens hem 'vreugde aan mensen brengt'. Maar de gemeente vindt het een reclame-uiting.

De badeendenfiets staat al sinds mei vorig jaar voor de deur van de winkel van Jonker in de Sint Antoniebreestraat. 'Er zitten wel 1001 eendjes op, dat was heel veel werk, maar wel heel leuk om te doen', zegt hij over de fiets. Hij fietst er niet meer op. Dat kan niet, door de grote badeend op het zadel. 'Het is meer een kunstobject.'

Toch ziet de gemeente dat niet zo, werd duidelijk nadat Jonker een boete kreeg van 230 euro voor het verstoren van de openbare orde. De gemeente laat weten kritisch te zijn op ondernemers die zich de openbare ruimte toe-eigenen. 'Vandaar dat we deze ondernemer hebben opgedragen om deze reclamefiets te verwijderen.'

Afwachten

Jonker begrijpt wel dat de gemeente de openbare ruimte netjes wil houden. 'Maar als er geen overlast is, dan is er toch niets aan de hand? Dan moeten ze het maar gewoon laten.' Jonker heeft de boete dan ook nog niet betaald. En dus komt er 22 maart een rechtszaak over de kwestie. Of dat positief afloopt voor de kleine ondernemer, is nog maar de vraag.

Jonker: 'Dat zien we dan wel weer. Misschien raak ik m'n fiets kwijt, maar ik wacht het af.'