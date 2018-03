'Expats gaan voor GroenLinks en D66'

GroenLinks en D66 zijn veruit de populairste partijen onder expats. Dat blijkt uit een landelijke peiling van Dutchnews.nl, een nieuwssite voor Engelstaligen.

Nog nooit overwogen zo veel expats om op GroenLinks te stemmen, zegt Robin Pascoe van Dutchnews.nl. De partij is ruim verdubbeld, bleek na rondvraag onder meer dan 850 lezers. In de peiling blijft de partij maar nét D66 voor, want beide partijen krijgen tussen de 23 en 24 procent van de virtuele stemmen.

In tegenstelling tot de Tweede Kamerverkiezingen, mogen veel expats stemmen tijdens de lokale verkiezingen. En die stem is steeds belangrijker, want het aantal expats in de stad groeit hard. In Amsterdam gaat het om 89.000 kiezers die in theorie goed zijn voor zes zetels in de raad.

SP verliest

De VVD volgt op een derde plaats met 12 procent en de PvdA met 9 procent. Grote verliezer is de SP, want die zakt van 11 procent in 2014 naar 5 procent nu. Dat is overigens nog best veel, want de socialisten halen in hun campagne hard uit naar expats. Werknemers die voor enkele maanden of jaren naar de stad komen om voor een multinational te werken, zouden de huizen- en huurprijzen opdrijven omdat ze meer te besteden hebben dan 'gewone' Amsterdammers.

Toch blijkt uit de peiling van Dutchnews.nl dat juist ook voor expats een betaalbare woning het belangrijkste verkiezingsthema is. Ze lopen tegen dezelfde problemen aan als andere kiezers in de grote steden. Dat komt wellicht omdat de definitie van 'expat' niet duidelijk afgebakend is.

Engelstalig debat

Ook internationale Amsterdammers die zonder de facilitering van een groot bedrijf en bijvoorbeeld voor een studie of de liefde naar de stad verhuisden beschouwen zichzelf vaak als expat. De Amsterdamse afdelingen van D66 en GroenLinks spreken daarom liever van 'internationals'.

Vanavond is er in de Marktkantine in West een Engelstalig verkiezingsdebat.