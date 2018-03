VVD vernielt per ongeluk auto's met pro-autorijden-flyer

Meerdere autobezitters zijn boos op de VVD. Dat komt door een onhandige actie van de partij die juist de stem van autorijders probeert te winnen.

Het gebeurde vrijdag toen VVD'ers flyers achterlieten onder de ruitenwissers van geparkeerde auto's. Op deze flyer valt de asfaltpartij de plannen van GroenLinks aan. 'GroenLinks Amsterdam: Na 21 maart eerst een uur reizen naar je auto', staat er in de huisstijl van de groenen op.

Maar automobilisten die de flyer op hun auto aantroffen, zijn nu juist boos op de VVD. De pamfletten blijven plakken en laten verf achter op de lak en voorruit van de auto's, schrijft Het Parool vandaag. Een van de slachtoffers vertelt aan de krant dat hij alles geprobeerd heeft om de schade te herstellen, maar dat het een duur geintje wordt.

Vervuiler moet betalen

Hij wil compensatie van de liberalen. En volgens de VVD zijn er al meerdere, soortgelijke klachten binngenkomen. 'Mogelijk is er ondeugdelijk materiaal gebruikt voor de flyers', zegt een VVD'er tegen Het Parool. 'We zullen helpen de achtergebleven verf te verwijderen. Lukt dit niet, dan zijn we natuurlijk bereid een schappelijke compensatie te treffen.'