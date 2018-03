Woensdag stemmen we voor de stadsdeelcommissies, maar wat doen die precies?

Woensdag is het zover, dan mogen we weer naar de stembus. Maar naast de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum, mogen Amsterdammers ook stemmen voor hun stadsdeelcommissie. En menig Amsterdammer heeft geen flauw idee wie die kandidaten zijn en wat ze precies gaan doen.

De stadsdeelcommissie geeft 'zwaarwegend advies' aan het dagelijks bestuur van de stad. Het probleem is alleen dat de kandidaten nauwelijks zichtbaar zijn en dat Amsterdammers dus ook vaak niet weten op wie ze kunnen stemmen. Ook is het voor veel mensen nog onduidelijk wat de commissie precies doet.

Zo werkt het

Een korte samenvatting: de stad is onderverdeeld in 22 wijken en per wijk komt er zo'n commissie. Daar zitten 4 tot 6 bewoners van de wijk in die het dagelijks bestuur gaan adviseren over de problemen in hun wijk.

Sinds dit jaar kunnen alle Amsterdammers zich voor de commissies verkiesbaar stellen. Zo kunnen bewoners in Watergraafsmeer stemmen op Naomi Rijke, die mensen weer bij elkaar wil brengen door naar iedereen te luisteren. En in Centrum West is er Charmain Orie, die met 'de burgers in gesprek wil gaan om dat naar de gemeente te vertalen'.

Ook belangrijk: het stemmen voor de stadsdeelcommissie kan alleen in je eigen wijk. Als je buiten je eigen wijk gaat stemmen, kun je dus niet voor de stadsdeelcommissie stemmen.