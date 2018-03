Zeven mogelijke beroepscriminelen op heterdaad betrapt

De politie heeft vannacht zeven mensen aangehouden na een inbraak bij een bedrijf op IJburg. De verdachten zijn mogelijk betrokken bij meer bedrijfsinbraken.

De agenten konden de dieven niet direct in de kraag vatten; de verdachten vluchtten in twee auto's richting de Indische buurt. Later betrapte de politie zes verdachten die de buit aan het verstoppen waren, schrijft de politie Oost Zeeburg op Facebook. Alle zes werden direct ingerekend en de auto's werden in beslag genomen.

Spullen naar eigenaren

Kort daarop werden de huizen van de verdachten doorzocht. Daar vonden agenten nog meer spullen die waarschijnlijk bij eerdere inbraken zijn gestolen. In een van de huizen werd de zevende persoon in de boeien geslagen.

De politie onderzoekt of de verdachten ook betrokken zijn bij bedrijfsinbraken op het Java- en KNSM-eiland. Over de identiteit van de verdachten en wat ze precies gestolen hebben, is nog niets bekend. De politie hoopt dat de gevonden spullen snel terug kunnen naar de eigenaren.