Fietser gewond aan been na aanrijding met taxi in Jordaan

Door een aanrijding met een taxi is een fietser gewond geraakt aan zijn been. Dat gebeurde op het kruispunt bij de Nieuwe Willemsstraat en Marnixstraat in de Jordaan.

De fietser moest vanwege zijn verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Door het ongeluk had de taxi lichte schade aan de voorzijde, maar de chauffeur bleef ongedeerd.

De weg is onmiddellijk weer vrijgemaakt en er is geen oponthoud door het ongeluk. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er precies is gebeurd.