Jelle de Graaf: 'FvD voldoet aan alle kenmerken van neofacistische beweging'

Piratenpartij-lijsttrekker Jelle de Graaf noemde Forum voor Democratie in het Slotdebat van AT5 een 'neofacistische beweging'. 'De partij voldoet aan alle kenmerken', zei hij.

Tijdens het slotdebat discussieerden de lijsttrekkers over de Amsterdamse identiteit. De Graaf haalde daarbij hard uit naar FvD. 'Als je elke definitie van een neofacistische beweging op tafel legt, voldoen ze aan alle kenmerken die daar staan. Dat lijkt me geen beweging om in de armen te sluiten.'

Later zei De Graaf dat hij de ideeën van FvD 'gevaarlijk' vindt. 'Ik sluit geen partijen uit voor een samenwerking, maar wel ideeën. Daarover moet je in debat gaan.'