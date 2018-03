Marjolein Moorman tegen Reinier van Dantzig: 'In rechts geouwehoer kun je niet wonen'

Tijdens het Slotdebat van AT5 kwam het tot een harde confrontatie tussen Reinier van Dantzig, lijsttrekker van D66 en PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman. 'In rechts geouwehoer kun je niet wonen', beet Moorman de D66'er toe.

Het gesprek tussen de twee ging over de toekomst van de stad. Van Dantzig zei dat hij wil dat er meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Maar Moorman pakte de cijfers er meteen bij: op dit moment wordt er in de verhouding 40-40-20 gebouwd en is er dus 40 procent sociale huur. Van Dantzig wil naar de verhouding 30-40-30 toe, met dus 10 procent minder sociale huur.

'Dan wilt u toch juist minder?', vroeg Moorman dan ook aan Van Dantzig. Van Dantzig antwoordde: 'In percentages kun je niet wonen, dat heeft u gezegd.' Waarop Moorman antwoordde: 'In rechts geouwehoer kun je ook niet wonen.'