Simons versus Boomsma: 'Uw identiteitspolitiek is prima, maar bij anderen is het een probleem'

Tijdens het slotdebat van AT5 konden CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma en Sylvana Simons (Bij1) het niet met elkaar eens worden. Boomsma sprak zich kritisch uit over identiteitspolitiek, terwijl Simons vond dat hij zelf ook identiteitspolitiek bedrijft.

Volgens Boomsma moeten partijen zich richten op het algemene belang en niet op een deelbelang in de maatschappij. Simons verbaasde het dat de CDA-er identitetispolitiek verworp. 'Al honderden jaren wordt dat in dit land bedreven en pas sinds meerdere identiteiten zich erin gaan roeren, is het een probleem', zei ze.

Boomsma gaf toe dat identiteitspolitiek altijd heeft bestaan. 'Maar het wordt problematisch als je je identiteit niet richt op je gedachtegoed, maar op een etnische achtergrond.' Dat schoot Simons in het verkeerde keelgat. 'Ik heb niemand hier horen zeggen: stem op mij omdat ik een bepaalde etniciteit heb.'