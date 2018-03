Lezing Shell-CEO verstoord door milieuactivisten: 'Lieve Ben, je kunt niet blijven pompen'

Een lezing van de CEO van Shell in de Rode Hoed is vanavond verstoord door milieuactivisten. Zeven zwangere vrouwen van actiegroep 'Je moeder' riepen Shell-baas Ben van Beurden op om beter om te gaan met moeder aarde.

Daarom waren ze zelf verkleed als moeder aarde, schrijft Het Parool. Een van de zeven las een tekst voor, die werd herhaald door de andere zes vrouwen. 'Luister naar je moeder. Je doet me pijn', begonnen de activisten. 'Lieve Ben, laten we eerlijk zijn. Je kunt niet blijven pompen.'

Het hele gebeuren duurde ongeveer een minuut, daarna volgde een weifelend applaus. Van Beurden was in de Rode Hoed voor de eerste editie van de Elsevier Economie-lezing. Hij sprak over 'nieuwe energie voor Nederland en de wereld'.

Een lezing van Shelltopman Ben van Beurden in de @DeRodeHoed is vanavond onderbroken door milieuactivistenhttps://t.co/nOfY1wp76S pic.twitter.com/mtwalKpNHH — Het Parool (@parool) March 19, 2018