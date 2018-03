Henk Schiffmacher weer op podium na ziekte: 'Hij zal er wel een grap over maken'

Henk Schiffmacher is volgens zijn woordvoerder weer beter verklaard. De tattoo-artiest belandde in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, maar vanaf morgenavond zal hij zijn theatertour hervatten.

Schiffmacher begint met een voorstelling in Veendam en pakt daarna de tour weer op zoals eerder gepland was. Waarschijnlijk worden de shows die de tattoo-koning heeft moeten missen aan het einde van de tour geplakt. 'Maar dat hangt natuurlijk ook af van de theaters', vertelt de woordvoerder aan Shownieuws.

Hoewel de tour nauwelijks is aangepast, zal de show van Schiffmacher naar verwachting wel anders zijn. 'Henk kennende komt dit wel terug in de show, hij houdt wel van de actualiteit en zal er wel een of andere grap over maken.'

De 65-jarige tattoo-artiest werd begin maart met spoed opgenomen met hartproblemen. Afgelopen dinsdag werd hij ontslagen uit het ziekenhuis, na een verblijf van twee weken.