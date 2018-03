Lijsttrekkers eisen duidelijkheid sociale huurplannen D66: 'Het waait alle kanten op'

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig wilde vanavond geen toezeggingen doen aan andere partijen over de sociale huur in de stad. VVD'er Eric van der Burg vroeg aan Van Dantzig of hij meer of minder sociale huur wilde, maar kreeg geen antwoord.

Van der Burg vroeg het duidelijk: 'Bent u het met mij eens dat we minder sociale huurwoningen moeten hebben in de stad?' Toch kreeg hij geen eenduidig antwoord. 'Ik vind de huidige 53 procent overdreven, dat is meer dan de helft van de markt', zei Van Dantzig.

Marjolein Moorman van de PvdA vroeg gelijk om meer duidelijkheid. 'Wilt u nou meer of minder sociale huur?', vroeg ze. Rutger Groot Wassink van GroenLinks sloot zich bij haar aan. 'Het waait alle kanten op.' Vervolgens vroeg ook Van der Burg om een duidelijker antwoord. 'Hoort u op dit punt bij de VVD, wilt u minder sociale woningbouw en hebben wij een deal?'

Het antwoord is Van Dantzig hen nog verschuldigd. 'Weet u wat zo fijn is aan het zijn van een middenpartij?', vroeg hij Van der Burg. 'Ik hoef het niet met u eens te zijn, en ook niet met Groot Wassink.'