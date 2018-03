Regisseur Eddy Terstall werkte 2000 uur aan Nederlandse versie The Crown, maar 'NPO wil hem niet'

De Amsterdamse regisseur Eddy Terstall is boos op de NPO. Hij stopte naar eigen zeggen wel 2000 uur in een Nederlandse versie van de Netflix-serie The Crown, maar de NPO wil hem niet hebben.

Dat schrijft Terstall op Twitter. Samen met de Avrotros werkte hij het afgelopen half jaar aan een serie over de jaren van Beatrix. In januari zou de netmanger bij de NPO nog gezegd hebben dat het een 'schot in de roos' was, maar nu zou de serie zijn afgeschoten zonder dat het script is gelezen.

Netflix en Ziggo

'Beste wat ik geschreven heb. 2000 schrijfuren', schrijft Terstall. '"Past niet in programmering", was na half jaar waarin ik dus niets nieuws kon opstarten het antwoord. Scripts lezen was wel het minste geweest.'

Terstall heeft gelukkig al wel een oplossing: hij gaat zijn script aan marktpartijen aanbieden. 'Die lezen het waarschijnlijk wel.' Op Twitter doet hij vast een voorzet. 'Nu kaarten op Netflix en Ziggo. Hilversum is onneembare vesting.'