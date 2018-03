Waternet-medewerker maakt 1,5 miljoen euro naar zichzelf over

Een medewerker van Waternet liet het plotseling breed hangen en dat begon op te vallen. Het bedrijf werd volgens De Telegraaf gewaarschuwd door de ING toen de man, een probleemklant van de bank met een gokverslaving, plotseling veel geld te besteden had.

Hij liep volgens de krant afgelopen december tegen de lamp. In de zomer zou hij al 300.000 euro naar zichzelf hebben overgemaakt. De verdachte, Nico B., was al twintig jaar medewerker op de crediteurenadministratie van Waternet.

5 x 300.000 euro

De Telegraaf meldt dat hij al lange tijd flink in de schulden zat. Het viel de ING op dat hij plotseling zijn complete hypotheek had afbetaald en ook andere schulden had voldaan. Er bleek vijf keer 300.000 euro naar zijn rekening te zijn overgemaakt.

Waternet zou al meerdere keren zijn gewezen op het lek in het systeem, zegt B. Hij zette zijn eigen rekeningnummer op valse facturen, deze werden blijkbaar niet goed gecontroleerd voordat ze werden uitbetaald.

'Misschien had ik beter naar Bonaire kunnen vluchten, maar zo zit ik gewoon niet in elkaar', aldus de 50-jarige B. tegen de krant. Waternet heeft aangifte gedaan.