Lijsttrekkers opvallend lief voor elkaar na debat: 'Iedereen wil het beste'

Mild, verbinding zoeken en er samen uitkomen. De lijsttrekkers zochten gisteravond na afloop van het AT5 Slotdebat in club Air toenadering. 'Iedereen doet het vanuit de beste intenties.'

'Het was een mild debat, we hebben standpunten uitgewisseld en verbinding gezocht', vond VVD'er Eric van de Burg. 'Het was niet echt bekvechten, misschien minder spannend dan gehoopt.'

De kemphanen hebben één ding gemeen, stelt Rutger Groot Wassink. 'We willen allemaal een betere stad, natuurlijk vind ik dat D66 en VVD wonderlijke ideeën hebben. Maar iedereen doet het vanuit de beste intenties, iedereen wil samenwerken. Dan hoeven we toch niet de hele tijd te vechten.'

En ook Reinier van Dantzig sloot zich aan bij deze kumbaya. 'Uiteindelijk moeten we het in Amsterdam samen regelen. Ik wil graag een coalitie die al die geluiden van de stad verenigt, dat betekent een sterk midden. Je moet benadrukken waar je het over eens bent. Elkaar alleen maar de maat nemen is volgens mij niet waar de Amsterdammer op zit te wachten.'

