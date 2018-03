Weesp twijfelt nog: 'Amsterdam het beste van het slechtste'

Men zou het in al het verkiezingsgeweld in de stad bijna vergeten maar in Weesp maken de mensen ook een belangrijke keuze. Willen we bij Amsterdam of bij de gemeente Gooise Meren horen?

Hoewel het alleen om een ambtelijke fusie gaat, houdt het referendum de stad al maanden bezig. Lokale politici proberen de Weespenaren in een speciaal 'verkiezingslokaal' te overtuigen. En het is spannend, half om half zo wees een laatste peiling uit.

'De grote stad is wat mij betreft groot genoeg. En het Amsterdam-Rijnkanaal is een mooie natuurlijke grens. Dus daar moesten ze het maar bij houden, denk ik', zegt er één. Een ander noemt Amsterdam 'het beste van het slechtste'.

Het gaat morgen wel om een raadgevend referendum en dat betekent dat de gemeenteraad de uitslag naast zich neer kan leggen. Een meerderheid van de raad stemde eerder al voor een fusie met Amsterdam.

Aanstaande maandag wordt duidelijk of de uitslag van het referendum gevolgd wordt, dan beslist de gemeenteraad van Weesp namelijk of er een fusie met Amsterdam óf Gooise Meren komt.