Een auto is vanochtend bij Schiphol door onbekende reden in brand gevlogen. De bestuurder moest zijn wagen op de Fokkerweg plots aan de kant zetten.

Op beelden is te zien dat de vlammen al snel uit de motorkap slaan. Er is op dat moment nog altijd geen brandweer ter plaatse dus we kunnen er vanuit gaan de auto het niet gehaald heeft.

Er is verder niemand gewond geraakt.